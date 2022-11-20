Переговори дорівнюють капітуляції, – Подоляк про дипломатію з Росією

Заклики західних країн до переговорів з Москвою після низки великих військових перемог українців є безглуздими. Це те саме, що просити капітуляції України.

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк наголосив, що нам немає сенсу домовлятись з Росією, бо ініціатива на полі бою у ЗСУ.

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Коли ти маєш ініціативу на полі бою, трохи дивно отримувати пропозиції на кшталт: "військовим шляхом усе одно не зробиш, треба домовлятися". Це означало б, що країна, яка повертає свої території, повинна капітулювати перед країною, яка програє,

– заявив Подоляк.

Кремль блефує

Він також розповів, що Москва не робила "жодних прямих пропозицій" Києву щодо мирних переговорів, вважаючи за краще передавати їх через посередників і навіть висуваючи можливість припинення вогню.

За його словами, на Банковій сприймають такі розмови як простий маневр Кремля, щоб "перепочити" та підготувати новий наступ.

Росія не хоче переговорів. Росія веде комунікаційну кампанію під назвою "переговори". Вона просто зупиниться на деякий час і буде тренувати мобілізовані сили, знаходити додаткове озброєння та зміцнювати свої позиції,

– застерігає Подоляк.

Мотиви Путіна не змінились

Він також наголосив, попри військові поразки Росії за останні тижні, включно з тим, що Україна повернула під свій контроль Херсон, глава Кремля Володимир Путін все ще вважає, що "він може знищити Україну і це його одержимість", тож переговори з ним не мають сенсу.

Захід не може підштовхнути Україну до переговорів. Але наші партнери все ще вважають, що можна повернутися до довоєнної епохи, коли Росія є надійним партнером,

– додав Подоляк.

Радник акцентував, що відступ росіян із Київської області в березні, а потім із Харківської області у вересні, звільнення Херсона – все це стало "фундаментальним переломом у конфлікті".

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Україна продовжуватиме контрнаступ

За словами Подоляка, після низки військових перемог Україна не може дозволити собі жодної паузи у своєму контрнаступі, попри прихід зимових холодів і снігу, які ускладнюють ситуацію на місці.

"Сьогодні навіть невелика пауза лише додає втрат, яких зазнала Україна", – підсумував він.

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Актуально про переговори Росії та України

У рамках саміту G20 зустрічалися Джо Байден і Сі Цзіньпін. Китайський президент після цього закликав Росію та Україну до переговорів.

Сам же президент США підкреслив, що жодних переговорів без участі України не відбудеться. Росія розв'язала війну проти нашої держави, тож саме наша держава вирішуватиме, на яких умовах погодиться на підписання миру.

В Росії ж не приховують, що намагаються схилити Україну до переговорів, але роблять це у традиційному та звичному для себе стилі – діють, як терористи. Так, прессекретар Путіна – Пєсков зізнався, що Росія обстрілює енергетичну систему України, аби схилити Київ до діалогу.