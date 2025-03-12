8 годин розмов без перерви та важкі компроміси: Тихий про переговори у Джидді

Усі подробиці переговорів американської та української делегацій у Саудівській Аравії можна буде розкрити лише за багато років. Водночас є деталі, які не нашкодять, якщо їх оприлюднити зараз.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на речника Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого. Він розповів, що переговори обох сторін у Джидді тривали загалом понад вісім годин.

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Як пройшли переговори у Джидді

Зустріч, за словами речника, тривала майже безперервно, якщо не враховувати обід, під час якого загалом теж йшла робота. Коментуючи враження від такої тривалості, він зауважив, що історики недооцінюють роль людського виснаження в ухваленні історичних рішень.

Саме в ці останні години ендшпілю, коли втома вже дається взнаки, раптом стає можливим вихід з глухого кута та навіть важкі компроміси. Коротше кажучи, гору бере той, хто здатен витягнути останні півтора кілометра на голій силі волі та характеру. А ще – контролювати емоції,

– написав він.

За його словами, важливим нюансом було емоційне та інформаційне тло зустрічі, яке визначало межі простору для компромісів і впливало на переговорні позиції. Спікер констатував, що за цією подією слідкували з усього світу, перед зустріччю інфопростір був "забитий" статтями з неназваних джерел.

"В українській делегації був представлений і дипломатичний, і військовий блок, усі проявили себе максимально фахово, принципово та мудро. Памʼятаю, як в один з найбільш важких моментів уже під кінець міністр Андрій Сибіга глянув на мене у пів оберта і в його виразі обличчя читалося "ну і ну", але також спокійне "все буде гуд", – розповів посадовець.

Водночас Георгій Тихий розповів, що на фінальних стадіях роботи над драфтом спільної заяви, яка тривала кілька годин, ключову роль відіграв і президент України Володимир Зеленський, який спрямував делегацію на захист принципових позицій та "мудру гнучкість".

Немає кращої нагороди за такий шалений день, ніж уже сидячи в літаку дізнатися коротке сухе підтвердження від наших дипломатів у Польщі про те, що всі процеси в Жешуві щойно було відновлено. Ну а також дивитися на те, як в російському інфопросторі "пожарки їздять і люди суєтяться". Бо побачили, що Україна щойно повністю перехопила стратегічну дипломатичну ініціативу та змінила хід гри,

– резюмував речник.

Нагадаємо, США та Україна зробили важливі кроки на шляху до відновлення надійного миру в Україні. За підсумками зустрічі у Вашингтоні скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні. Також Україна погодилась прийняти пропозицію США щодо негайного припинення вогню на 30 днів.