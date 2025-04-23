Українці хочуть обговорити 30-денне припинення вогню у Лондоні, а не мирний план Трампа, – Axios

У середу, 23 квітня, у Лондоні Україна та США проведуть переговори. ЗМІ стверджують, що українська сторона хоче обговорити 30-денне припинення вогню.

Розмовляти про мирний план Трампа вона нібито не планує. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Axios.

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Що передбачає мирний план Трампа

Видання, посилаючись на джерела, які безпосередньо знайомі з пропозицією, зазначає, що США нібито чекають отримати від України відповідь щодо мирних рамок і хочуть, щоб це стало частиною обговорень.

Однак, один американський чиновник зауважив, що протягом останніх 24 годин з боку України були сигнали, що вона хоче обговорити саме 30-денне припинення вогню, а не рамки мирного плану Трампа.

Нагадаємо, що згідно із ними Штати розцінюватимуть Крим частиною Росії та визнають контроль Кремля над майже усіма окупованими з 2022 року територіями.

Односторінковий документ, який США представили українським чиновникам у Парижі минулого тижня, описує це як "остаточну пропозицію" президента Трампа. Білий дім наполягає, що готовий піти, якщо сторони найближчим часом не укладуть угоду,

– пише Axios.

Пропозиція Трампа вимагає серйозних поступок від України. Однак, нагадаємо, що президент Зеленський напередодні наголосив, що не погоджуватиметься на визнання окупованих територій російськими.

Джерела видання кажуть, що цю американську пропозицію Київ вважає дуже упередженою щодо Росії.