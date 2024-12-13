Трамп не зможе швидко завершити війну в Україні, – Foreign Affairs

Обраний президент США Дональд Трамп обіцяв завершити війну в Україні за один день. Але це завдання виявилося складнішим, ніж він очікував.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Foreign Affairs. Видання зазначає, що швидке припинення війни може вимагати компромісів, які не влаштують жодну зі сторін.

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Зеленський, Путін і складнощі переговорів

Трамп під час передвиборчої кампанії називав себе головним посередником для досягнення миру між Україною та Росією.

Однак на сьогодні ні президент України Володимир Зеленський, ні російський очільник Кремля Владімір Путін не готові до поступок.

Зеленський, за оцінками експертів, може використовувати політичний тиск як привід для участі у переговорах, однак без реальних гарантій безпеки мирна угода виглядає малоймовірною.

Путін у свою чергу, може посилити наступ, якщо відчує, що США скоротять військову допомогу Україні. За таких умов Росія прагнутиме скористатися слабкістю противника для досягнення власних цілей.

Уроки з Афганістану

Експерти нагадують про невдалу угоду США з Талібаном під час першого терміну Трампа. Тоді спроба укласти мир призвела до посилення бойовиків і втрати контролю над Афганістаном. Подібний сценарій умиротворення Путіна може мати катастрофічні наслідки для України та всього регіону.

НАТО як аргумент для миру

Одним із можливих варіантів вирішення конфлікту експерти називають офіційне запрошення України до НАТО у день підписання мирної угоди. Це може стати гарантією безпеки для України й компенсувати можливі поступки Росії.

Проте деякі країни альянсу, зокрема Німеччина та Угорщина, побоюються ескалації через членство України в НАТО. Однак після трьох років війни ресурси Росії вичерпуються, і Україна може стати ключовим гравцем у забезпеченні стабільності всередині альянсу.

Дипломатична гра Трампа

Для Трампа посередництво у врегулюванні війни стало б можливістю продемонструвати свої дипломатичні здібності та, можливо, здобути Нобелівську премію миру.

Однак, як пише Foreign Affairs, "ані Путіна, ані Зеленського не вдасться легко змусити до переговорів".