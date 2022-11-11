"Без попередніх умов": Росія уже благає про переговори після поразок на Херсонщині

Після новин про перемоги Збройних Сил на Херсонщині в Росії почали заявляти, що готові до діалогу між представниками обох країн. У державі-агресорці вже навіть забули про "умови", про які йшлося попередньо для початку перемовин.

Цинічності російської пропаганди та кремлівських чиновників немає меж. Ще нещодавно ворожа сторона говорила про "українскіх нацистов" та погрожувала розправитись навіть з нашими дітьми, а після поразок на полі бою – благає про перемовини. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Що сказали у російському МЗС

Заступник голови російського міністерства закордонних справ Сєргєй Рябков вчергове "закликав до миру". Важливо, що відбулось це на фоні перемог Збройних Сил на Херсонщині.

Я можу тільки підтвердити позицію – ми до діалогу відкриті, без попередніх умов. Ми до цього були готові й раніше,

– сказав заступник глави МЗС.

Можна подумати, що Кремль вирішив розкаятися, закінчити війну, визнати свою поразку та суверенітет України, але – ні. Після слів про "мирний діалог" Рябков згадав, що нашою державою керують "західні куратори".

Про кого йшлося – невідомо, однак ці зловісні "куратори" спонукають Київ перемовин з Москвою, але Зеленський опирається.

Київ за командою своїх західних кураторів перервав діалог, який загалом рухався вперед, розроблявся якийсь документ, зараз це все в минулому. Що далі – залежить не від нас,

– сказав Рябков.

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Що Зеленський сказав про переговори

Нещодавно Володимир Зеленський давав інтерв'ю американському виданню, де зазначив, коли Україна готова буде розпочати діалог з Росією. За його словами, станеться це не з "нинішньої Росією" та диктатором Путіним.

Зазначмо, що після незаконної анексії ворогом українських територій у вересні президент підписав указ про неможливість діалогу з Москвою, поки на чолі Росії – Путін.

Варте уваги – чи будуть перемовини між Україною та Росією після повної деокупації Херсона: дивіться відео