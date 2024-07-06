Болгарія анонсує, що може бути посередником у переговорах між Україною та Росією

Тимчасовий прем'єр-міністр Болгарії Димитар Главчев зробив важливу заяву. Він оголосив про намір Софії виступити з пропозицією розпочати мирні переговори між Україною та Росією на саміті НАТО.

Відбуватиметься захід з 9 по 11 липня у Вашингтоні. З-поміж іншого, уже відомо достеменно, що союзники збираються оголосити нові кроки стосовно зміцнення української ППО.

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Болгарія як посередник між Києвом та Москвою

Тимчасовий очільник уряду Главчев наголосив, що Болгарія може взяти на себе роль посередника у мирних переговорах.

Що може бути краще за це? І це те, що я пропонуватиму (стосовно мирних переговорів – 24 Канал), немає жодних питань,

– заявив він.

Однак прем'єр-міністр Болгарії також висловив сумніви щодо того, чи вдасться його державі отримати визнання як посередника.

Я зроблю хорошу пропозицію, але для того, щоб нас визнали посередниками, потрібна згода. Важливо сказати, що ці мирні переговори повинні відповідати Статуту ООН та міжнародному праву. Це умови, які, на мою думку, не підлягають обговоренню.

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