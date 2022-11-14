У НАТО пояснили, що думають про ідею переговорів України з Росією

НАТО має інтерес не допустити перемоги Владіміра Путіна у війні з Україною. Там зазначають, що імперіалістичні амбіції російського диктатора можуть поставити під загрозу світ.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час брифінгу 14 листопада заявив, що єдиний спосіб досягти прийнятного для України результату – це мати силу на полі бою, пише 24 канал.

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Чи варто Україні сідати за стіл переговорів з Росією: думка НАТО

Він зазначив, що більшість війн закінчуються на певному етапі за столом переговорів, але те, що відбувається за цим столом, фундаментально пов'язане з ситуацією на полі бою.

Тому що ми повинні робити, так це підтримувати Україну та зміцнювати їхню допомогу. Тож на якомусь етапі можуть бути переговори, на яких Україна переможе як незалежна суверенна держава в Європі,

– заявив посадовець.

Він нагадав, що Нідерланди виділили безпрецедентну військову, економічну та гуманітарну допомогу Україні. Столтенберг наголосив, що у поразці Росії зацікавлений не лише український народ.

"Якщо ми не зупинимо Путіна – поплатимось ще більше"

За словами генерального секретаря НАТО, перемога України потрібна не лише нашій державі. НАТО також має інтерес не допустити перемоги Путіна. Оскільки якщо кривавий диктатор візьме верх, то це зробить світ більш небезпечним та вразливим. Це дасть можливість іншим авторитарним лідерам порушувати норми міжнародного права.

Тому у нас є свій безпековий інтерес не допустити перемоги Путіна. Так, ми платимо за це свою ціну. Наприклад, ті ж підвищення цін на газ. Та якщо ми не зупинимо Путіна, ми поплатимось за це ще більше,

– наголосив генсек НАТО.

Столтенберг зазначив, що Україна має сама вирішити, яким має бути прийнятне вирішення військового конфлікту з Росією. Він також додав, що НАТО не частиною цього конфлікту, але обіцяє підтримку у захисті наших територій.

Переговори між Україною та Росією: останні новини

За останні декілька тижнів у Росії неодноразово заявляли про готовність до переговорів з Україною.

За словами голови парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамія, така риторика Кремля пов'язана з тим, що країні-агресорці потрібен час для "перезарядки". Зараз в окупантів є проблеми зі зброєю та боєприпасами.

Нещодавно Володимир Зеленський заявив, що Україна готова вести переговори з Росією. Однак для цього є умови, які чинне керівництво Кремля не виконує.

Михайла Подоляка наголосив, що Україна ніколи не відмовлялася від перемовин. Однак Росія ніколи не дослухалася до української сторони та не виконувала її умови.

Єнс Столтентебрг прокоментував останні події на півдні країни. Він зазначив, що виведення російських військ з Херсона демонструє мужність українських сил та важливість подальшої підтримки України з боку її союзників.

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