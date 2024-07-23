Путін уже всіх "кидав": чи буде Росія виконувати мирні домовленості

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до мирних переговорів з російським диктатором Владіміром Путіним в межах української формули миру. Українська сторона хоче скликати до кінця 2024 року другий Саміт миру за участю Росії. Нині триває робота над створенням формули миру, яка б задовільнила всі сторони конфлікту.

Про це в розмові з 24 Каналом озвучив російський опозиціонер Ростислав Мурзагулов, зазначивши, що не виключено, що для мирних перемовин буде використаний формат зернової угоди, коли були залучені посередники (Туреччина, ООН). Тоді прямих угод між Україною й Росією не підписувалось.

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Путін "кинув" навколо себе всіх: і друзів, і ворогів

Мурзагулов впевнений, що вірити Путіну під час перемовин – не варто, з ним ніякі обіцянки на словах, довірливі відносини неможливі. Він вважає, що з очільником Кремля може взаємодіяти тільки та сила, яка змусить його дотримуватись домовленостей. Адже, зі слів опозиціонера, він "кинув" навколо себе і своїх друзів, і ворогів, і однодумців.

"За стіл переговорів мають сісти Україна, Росія, а поряд – США, Китай і Європа. Вони повинні розписати секретну формулу, що в разі, якщо Путін відійде від домовленостей, то Китай у відповідь зробить певні дії. Наприклад, припинить купувати російську нафту й газ. А Якщо Китай не виконає відповідних заходів, тоді мають відреагувати США і Європа", – озвучив Мурзагулов.

Російський опозиціонер прогнозує, що ці багатосторонні домовленості – цілком реальні, інакше б Зеленський не робив відповідних заяв.

Думаю, сам Зеленський з Путіним нічого підписувати не буде, тобто буде застосований формат зернової угоди, за участю посередників. Коли так багато сторін заговорило, що перемовини можливі, це свідчить про те, що секретна формула або знайдена, або вже близько до цього,

– підсумував Мурзагулов.

Раніше Путін озвучив умови, за яких Росія начебто готова припинити війну і сісти за стіл переговорів. Серед умов: ЗСУ мають покинути території Херсонської, Запорізької, Донецької й Луганської областей, Україна має відмовитися від вступу до НАТО й оголосити нейтральний, без'ядерний статус.

Зеленський заявив, що уряд України готовий розмовляти про закінчення війни з представниками Росії й хоче бачити їх на другому Саміті миру, якщо до того часу буде розроблений за участю України і її партнерів мирний план.