У Туреччині вважають, що Захід має вмовити Україну сісти за стіл переговорів

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу не впевнений, що всі країни хочуть закінчення війни. Він вважає, що деякі західні держави не зацікавлені у врегулюванні української кризи і їм слід переконати Україну сісти за стіл переговорів із Росією.

Про це Чавушоглу заявив під час брифінгу. За його словами, Туреччина має переконати деяких союзників, які виступають за продовження війни, аби вони посадили Україну за стіл переговорів з Росією.

Цікаво Це просто люди хворі на голову, – Кулеба про тих, хто надсилав конверти з частинами тварин

Наразі умови для переговорів складніші

Міністр наголосив, що змусити країни до перемовин зараз буде складніше, ніж у березні, коли представники України та Росії зустрічалися в Анталії та Стамбулі.

Сьогодні буде складніше, оскільки виникли нові умови. Росія висуватиме свої умови, Україна не прийматиме їх, але Туреччина продовжить зусилля щодо врегулювання,

– сказав міністр.

Туреччина хоче, аби Захід посадив Україну за стіл переговорів: дивіться відео

Чавушоглу впевнений, що війну можна завершити дипломатично. Міністр додав, що його країна займає у питанні врегулювання прагматичну позицію, яка приносить конкретні результати.

Крім того, він сподівається, що до весни Туреччина матиме більш чітку картину щодо організації умов для переговорів.

Світ закликає Україну та Росії до переговорів: що відомо