Путін піде на переговори за однієї умови

Російські окупанти мають просування на фронті. Тому Владімір Путін і далі наполягатиме на тому, щоб загарбники наступали та вибивали ЗСУ з Курської області.

Кремль може піти переговори лише за умови, що в окупаційної армії не буде сил просуватись далі. Таку думку 24 Каналу озвучив ексспівробітник СБУ Іван Ступак.

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У Кремлі ставлять ультиматум

Іван Ступак зазначив, що останнім часом російська армія захоплює все більше територій. Хоча ворог має величезні втрати. Однак загарбники поки мають можливість просуватися.

Тому думаю, Путін буде наполягати на тому, щоб просуватися якомога далі, вибивати наші війська з території Курської області. Коли вони загальмують у просуванні, коли вже не буде сил, коли впруться лобом в нашу оборону, тільки тоді він, можливо, вийде на якісь мирні перемовини,

– припустив ексспівробітник СБУ.

Зараз у Кремлі заявляють, що планують продовжувати бойові дії. Там ставлять ультиматум для України, що наша держава повинна нібито "оголосити про вихід" повністю з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей у їхніх адміністративних межах.