Переговорний процес щодо завершення війни не має перетворитися на домовленість між Росією та США. До нього важливо залучити якомога більше країн, інтереси яких зачіпає російська агресія.

Ідеться не лише про політичну позицію Європи, а й про конкретні фінансові та безпекові інтереси, пояснив в ефірі 24 Каналу головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. Тож переговорний процес щодо завершення війни не повинен перетворитися на домовленість між Росією та США.

Чому Європа має брати участь у переговорах

За словами експерта, ідеться не лише про політичну позицію Європи, а й про конкретні фінансові та безпекові інтереси. Ус вважає, що навіть за відсутності суттєвого прогресу в політичних домовленостях переговори варто продовжувати заради обміну полоненими.

Єдиний результат, який ми отримаємо в результаті перемовин, – це обмін полоненими. Тому хоча б заради цього результату ці перемовини треба продовжувати, тому що дуже багато наших військових знаходиться в полоні Росії,

– зауважив аналітик.

Водночас, на думку Уса, європейці мають бути безпосередніми учасниками переговорного процесу. Одна з причин – заморожені російські активи, велика частина яких перебуває у Європі, зокрема в Бельгії.

«Вони (європейці, – 24 Канал) мають бути за столом перемовин по одній простій причині: 30 млрд євро заморожених російських активів лежать… у Бельгії».

Експерт зауважив, що помилково зводити всі заморожені російські кошти лише до однієї суми. Окрім активів Центробанку Росії, є гроші підсанкційних осіб та російської влади в європейських країнах. Це також дає Європі підстави вимагати участі в ухваленні рішень.

Чому до переговорів варто залучити Туреччину

Ще одним важливим учасником переговорного процесу Ус назвав Туреччину. Її інтереси безпосередньо зачіпають російські атаки на судноплавство в Чорноморському басейні. За словами експерта, російські військові вже неодноразово атакували цивільні судна в економічних зонах Румунії та Болгарії. Ці удари мали трагічні наслідки й для громадян інших держав.

Уже були неодноразові атаки на економічні судна в торговельній зоні Румунії та Болгарії. Це не територіальні води, але все рівно це економ зона цих країн. І ці атаки мали летальні наслідки: в одному з турецьких човнів загинуло сім моряків… шість сирійців, один єгиптянин. Це торкається більше держави,

– звернув увагу Ус.

Ці події болісно сприйняли в арабському світі. На думку аналітика, це також варто використовувати для привернення уваги інших держав до наслідків російської агресії.

Хто ще має бути за столом переговорів

Окреме питання – склад європейського представництва. На думку Уса, не варто обмежуватися лише країнами Європейського Союзу. До переговорів має долучитися щонайменше Велика Британія, яка не входить до ЄС, але є одним із важливих європейських гравців.

Путін хоче миру, але свого миру… Нас це не влаштовує, європейців це не влаштовує. Тому треба, щоб якомога більше було голосів на подібних перемовинах, які будуть говорити, що це не той сценарій, який нам потрібен,

– зазначив експерт.

Аналітик вважає, що потрібно шукати таку конфігурацію учасників, яка дасть змогу протистояти спробам представити завершення війни як виконання російських вимог.

Що відомо про мирні переговори

Питання участі Європи в переговорах щодо завершення війни залишається одним із головних. Раніше обговорювалися можливості Європи отримати місце за столом переговорів, а також склад європейської делегації. Водночас заморожені російські активи залишаються одним із важливих аргументів у дискусії про роль європейських держав у майбутніх домовленостях.