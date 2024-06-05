12 держав ЄС закликали почати переговори про вступ з Україною й Молдовою вже в червні

Понад десяток держав Європейського союзу закликали почати переговори про вступ з Україною. Також мова йде і про Молдову.

Міністр європейських справ уряду Чехії Мартін Дворжак ініціював лист із закликом до Ради Європейського Союзу сприяти прогресу в переговорах про вступ України та Молдови до ЄС. Станом на сьогодні там головує Бельгія.

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Необхідно розпочати переговори

Листа підписали ще 11 держав-членів Євросоюзу: Швеція, Фінляндія, Литва, Німеччина, Польща, Португалія, Румунія, Словенія, Естонія, Латвія та Словаччина

У ньому зазначено, що підписанти високо оцінюють "кроки, зроблені бельгійським головуванням в ЄС у процесі вступу України та Молдови до ЄС". Крім цього, вони наголошують на необхідності мотивувати обидві країни шляхом поступової інтеграції в політику і програми ЄС до повноправного членства.

Підписанти вважають, що Рада ЄС повинна не пізніше червня затвердити переговорні рамки для України та Молдови. ЦЕ дасть можливість скликати міжурядові конференції з обома країнами до кінця цього місяця.

Майже всі країни ЄС виступили за відкриття переговорів про вступ України, – джерела