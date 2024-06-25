Йде до цього з 2008 року: ексміністр закордонних справ пригадав початок євроінтеграції України

Україна 25 червня розпочала офіційні переговори із Європейським Союзом про вступ. Цій події перебувало багато важливих кроків та рішень у минулому.

Міністр закордонних справ України (2007 – 2009) Володимир Огризко розповів 24 Каналу, що кроки до партнерства між Україною та Європейським Союзом розпочались вже давно. Він зазначив, що у 2008 році у Парижі відбувся Саміт Україна – ЄС, тоді розпочались переговори про підготовку угоди про асоціацію.

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Україна та ЄС

Володимир Огризко вважає, що шлях України до євроінтеграції затягнувся, але зараз наша держава до нього дуже близька.

Україна йде до цього з 2008 року, тоді ми (українські політики – 24 Канал) думали, що через 3 – 4 роки почнеться робота по вступу, але через зміну влади сталось по-іншому,

– сказав він.

На думку ексміністра закордонних справ, Україна до 2029 року має вже обирати до Європейського парламенту своїх представників. Тобто на вступ до ЄС, ймовірно, нашій країні доведеться чекати ще 4 роки.