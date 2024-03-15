Європейські лідери не узгодять переговорну рамку для України наступного тижня, – джерело

21 – 22 березня відбудеться черговий саміт країн ЄС. На ньому, зокрема, держави-учасниці розглянуть проєкт переговорної рамки для України. Крім того, Єврокомісія оцінить виконання Києвом реформ, потрібних для вступу.

Ні Рада ЄС, ні європейські лідери, які зберуться у Брюсселі наступного тижня на саміт, не узгодять переговорну рамку для України. Про це повідомив високопосадовець ЄС на умовах анонімності, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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Коли переговорну рамку таки ухвалять

Минулого тижня Єврокомісія представила проєкт переговорної рамки для України. Тепер із цим документом мають ознайомитися держави-члени ЄС та узгодити його. Однак, за словами співрозмовника, найближчим часом цього не станеться.

Я можу бути дуже чітким – не буде ніякої угоди щодо цього тексту під час засідання Ради ЄС із загальних питань, а також під час Європейської Ради,

– каже джерело.

Зазначимо, проєкт переговорних рамок – це технічний документ, який окреслює “правила гри” під час вступу до ЄС. Зокрема, коли і як будуть відкриватися переговорні розділи. Після узгодження цих рамок має відбутися міжурядова конференція, яка по суті і є офіційним початком переговорів.

Коли держави-члени ЄС ухвалять переговорні рамки — поки невідомо. Однак, за словами високопосадовця, дійти до рішення планують під час бельгійського головування в Раді ЄС до кінця червня.

Єврокомісія представить усну оцінку для України

Єврокомісія представить новий звіт щодо прогресу реформ в Україні та виконання чотирьох рекомендацій, які Київ отримав минулого листопада. Нову оцінку презентує єврокомісар з питань розширення ЄС Олівер Варгеї у вівторок, під час засідання Ради із загальних справ. Про це повідомив високопосадовець у Брюсселі.

Дипломат каже, що оцінка буде у вигляді усної доповіді. Пізніше цю ж оцінку презентує європейським лідерам президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час саміту ЄС у четвер.

Я думаю, що оцінка буде позитивною. Тобто перші елементи, які ми почули, були позитивними, але письмового документа про це немає,

– сказав високопосадовець.