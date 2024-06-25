Список з 11 пунктів: Угорщина висунула свої умови для України щодо прав нацменшин
Угорський уряд вважає, що наразі Україна "дуже далека від того, щоб відповідати критеріям вступу". Будапешт очікує, що Київ виконає необхідні умови щодо забезпечення прав нацменшин.
Про це повідомив міністр Угорщини у справах ЄС Янош Бока перед засіданням Ради ЄС з загальних справ, передає кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі.
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Умови щодо вступу України
За словами Боки, наразі проводиться скринінг українського законодавства, тому міністру "важко сказати, на якому етапі перебуває Україна".
З того, що я бачу тут, поки ми розмовляємо, вони дуже далекі від того, щоб відповідати критеріям вступу,
– сказав Янош Бока.
Він очікує, що Україна зобов’яжеться ухвалити план дій, як це і передбачено під час в переговорних рамках, зокрема і щодо покращення прав нацменшин. Зі свого боку Угорщина підготувала список з 11 пунктів із позначкою питань, які ще варто вирішити.
"Ми очікуємо, що українська влада буде вирішувати ці питання у співпраці з представниками меншин у конструктивний спосіб. (...) Найважливішим питанням є структура інституцій меншин, зокрема культурних та освітніх, і те, що характер цих інституцій має бути збережений, як це було до 2015 року", – сказав міністр.
Переговори щодо вступу
Зазначимо, що 25 червня Єврокомісія офіційно повідомила про початок переговорів з Україною та Молдовою. Раніше було утверджено переговорну рамку. Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала країни та вказала, що на нашу країну чекає складний шлях, однак сповнений можливостей.
Міжурядова конференція з Україною запланована на 15:30 за київським часом. На конференції ЄС представить Україні загальні рамки переговорів. Це дасть формальний старт переговорам, а самі по собі переговори по суті розпочнуться із відкриттям переговорних розділів.