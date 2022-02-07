Переговори Путіна і Макрона тривали 5 годин й стосувалися України: про що домовились

У Москві завершилися тривалі переговори Еммануеля Макрона та Володимира Путіна. Сторони обговорили ситуацію навколо України та "гарантії безпеки", яких вимагає Росія.

Політики вийшли до журналістів близько 23:10 за київським часом, повідомляє 24 канал. Макрон відзначив, що наразі погляди у нього з Путіним – дуже різні.

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Що говорив Макрон у Москві

Французький президент наголосив, що був стурбований словами Олександра Лукашенка про ядерну зброю у Білорусі. Втім, очільник Кремля його "заспокоїв щодо цього". Політик вважає, що для того, аби забезпечити стабільність в Європі, потрібні нові механізми. Втім, мовиться не про перегляд вже чинних домовленостей. "Можливо, нові рішення щодо безпеки в Європі будуть новаторськими", – заявив він, але не вдавався до подробиць.



Макрон під час переговорів у Кремлі / Фото Getty images

Макрон наголосив, що важливо знизити напруженість обстановки навколо України. "Ми постаралися знайти точки, де наші позиції сходяться. Потрібно швидко попрацювати над тим, щоб уникнути ескалації", – підкреслив президент Франції.

Ні Росія, ні європейці не хочуть хаосу та нестабільності, коли народи й так постраждали від пандемії COVID-19. Тому нам треба домовитися щодо конкретних заходів,

– додав політик.

Від заяв Путіна віє цинізмом

Російський президент заявив, що переговори з Макроном пройшли "по-діловому" й були змістовними та корисними. Водночас поскаржився, що основні занепокоєння Росії щодо "гарантій безпеки" були проігноровані у США та НАТО. "Альянс позначив нас як противника", – не вгамовувався очільник Кремля.



У російського та французького президентів – різні погляди / Фото Getty images

Путін, як і завжди, закидав українській владі необґрунтовані звинувачення. Зокрема – скаржився на те, що "Київ взяв курс на демонтаж Мінських домовленостей", Ба більше, він навіть "підрахував" кількість військових ЗСУ на Донбасі. І стверджує, що Україна зосередила там від 100 до 125 тисяч армійців.

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Зухвала заява про Крим

Очільник Кремля пригрозив, якщо Україна буде в НАТО і військовим шляхом повертатиме собі Крим, то це спровокує конфлікт Альянсу з Росією. Путін заявив, що потенціали Альянсу та його держави порівняти не можна, але нагадав, що Росія – ядерна держава. "Як наслідок – переможців не буде", – цинічно додав політик.

Макрон їде в Україну

Французький лідер також заявив, що Париж та Москва домовилися разом працювати над "гарантіями безпеки".

Вже завтра, 8 лютого, Еммануель Макрон відвідає Україну й зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським. Це буде перший візит лідера Франції за 24 роки. Разом із політиком приїде й очільник закордонного відомства Франції Жан-Ів Ле Дріан.

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