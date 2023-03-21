"Кисле обличчя Путіна пояснює все": про що домовились лідери Китаю та Росії

Лідер Китаю Сі Цзіньпін 20 березня прибув до Москви з триденним візитом. Однак російський диктатор навряд чи отримав від зустрічі те, чого очікував.

Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог, експерт з управління репутацією Борис Тизенгаузен. За його словами, аби повністю оцінити результати візиту Сі Цзіньпіна до Росії, потрібно дочекатися завершення його поїздки.

Дивіться також Таємна місія Сі і три варіанти для Путіна: що західні ЗМІ пишуть про китайський візит до Москви

Однак вже зараз зрозуміло, що російський диктатор не дуже задоволений результатами переговорів.

"У Путіна було доволі кисле обличчя, коли він казав, мовляв, "ми ваш план вивчимо і подумаємо, як його можна втілити". Це вказує на те, що навряд чи Путін повністю отримає те, що хоче", – зазначив Тизенгаузен.

Чого Путін хоче від Сі Цзіньпіна

За словами політтехнолога, російський диктатор покладав великі сподівання на переговори з Сі Цзіньпіном.

Путін хоче зброю, якою зможе перемогти у війні проти України. Адже всі вже зараз розуміють, що російська зброя та армія ні до якої перемоги Росію не приведуть,

– наголосив Тизенгаузен.

Він зауважив, що Китай частину переговорів проводить кулуарно. Саме тому 20 березня Сі Цзіньпін разом з Путіним усамітнилися для розмови, яка тривала близько 4 годин.

Стрім Ірини Узлової та Бориса Тизенгаузена: дивіться повне відео

Чи надасть Китай зброю Росії

Тизенгаузен вважає, що Сі Цзіньпін не піде на те, аби постачати зброю Росії.

"Ніяких прямих вигод для Китаю, окрім як посилити свою роль у протистоянні зі США, тут немає", – зазначив політтехнолог.

Однак постачаючи зброю Кремлю, Пекін може потрапити під міжнародні санкції від ЄС та США. Навряд чи це потрібно Китаю.

Максимум, на що може сподіватися Путін, – це постачання від Китаю певних товарів подвійного призначення. Та й то, в обхід санкцій через Білорусь або інші країни,

– сказав Тизенгаузен.

Він додав, що навіть такі дії доволі небезпечні для Пекіна. А Китай не готовий ризикувати ринками Європи та США заради того, щоб Росія отримала хоча б якісь обриси перемоги.

Що отримав Сі Цзіньпін у Москві

21 березня російський диктатор заявив, що Росія готова переходити на розрахунки у китайських юанях у торгівлі з іншими країнами. Зокрема, Кремль виступає за використання китайських юанів у розрахунках між Росією та країнами Азії, Африки, Латинської Америки.

Це саме те, навіщо Сі приїжджав у Росію – дотиснути Путіна виключно у власних економічних інтересах,

– наголосив Тизенгаузен.

Він зауважив, що лідеру Китаю насправді не довелося докладати особливих зусиль, аби досягнути свого.

Переговори Сі Цзіньпіна з Владіміром Путіним: коротко