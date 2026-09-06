У Путіна розкрили деталі тригодинних переговорів зі спецпосланцями Трампа у Москві

Спецпредставники Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер провели тригодинні переговори з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві стосовно війни в Україні. Американська делегація сформулювала свої пропозиції щодо врегулювання та пообіцяла врахувати позицію Кремля під час подальших зустрічей у Києві.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Що розповіли у Кремлі про зустріч представників Трампа із Путіним?

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що зустріч тривала понад три години. За його словами, обговорення вкрай серйозних питань відбувалося як за робочим столом, так і в неформальній обстановці за обідом.

Представники США серйозно підготувалися до поїздки до Москви та сформулювали низку власних міркувань щодо мирного врегулювання. Віткофф і Кушнер пообіцяли використати висловлені Путіним оцінки під час сьогоднішніх контактів із керівництвом у Києві.

Під час переговорів очільник Кремля вчергове заговорив про нібито "успіхи" російських військ та впевненість у досягненні цілей війни. Також він знову акцентував на необхідності усунення так званих "першопричин" конфлікту.

Окрім теми війни в Україні, сторони торкнулися можливих великих російсько-американських економічних проєктів. Ушаков підкреслив, що Путін і Трамп надалі підтримуватимуть особисті контакти, а робота за лінією Віткоффа та Кушнера буде продовжена.

За даними видання Axios, до складу американської делегації увійшли посадовці Ради нацбезпеки, Держдепартаменту та Мінфіну США. Представник фінансового відомства Джин Ленг окремо зустрівся зі спецпредставником РФ Кирилом Дмитрієвим для обговорення теми санкцій.

Нагадаємо, американські посланці Стів Віткофф і Джаред Кушнер уже провели переговори з російською стороною в Москві, а 6 вересня мають прибути до Києва. За словами Володимира Зеленського, під час розмови з представниками Дональда Трампа Україна домовилася тимчасово утриматися від ударів по Москві до кінця понеділка та очікує аналогічного кроку від Росії щодо Києва. Президент також повідомив, що план дипломатичних заходів за участю американської команди на 6 вересня вже затверджений.

Своєю чергою, російський диктатор нібито розпорядився не завдавати ударів по Києву з 5 вересня протягом трьох днів. У Кремлі пов'язали це рішення з майбутнім візитом американських переговорників до української столиці.