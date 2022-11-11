Це вже не той Путін, щоб висувати умови, – політолог прокоментував заклик Росії до перемовин
Позиції Путіна не посилюються, а те, що він вирішив зараз закликати до перемовин з врахуванням "реалій" – це вже не той Путін та Росія, аби висувати умови.
Про це 24 каналу розповів політолог Валерій Димов. Він також зазначив, що слід нагадати – 9 місяців тому, Путін висував умови навіть через західних лідерів.
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Але тепер росіяни готові на будь-що, аби продати своїм громадянам "перемогу". Навіть якщо б хтось від України був готовий на перемовини, його б точно не підтримало суспільство та ЗСУ.
Ще в березні нам хотіли нав’язати позаблоковий статус, щоб Росія була гарантом чогось – тоді стало зрозуміло, що українці проти і ніхто не отримає мандат довіри на такі дії,
– пояснює Димов.
За словами політолога, варто звернути увагу, що раніше Путін хотів їхати на зустріч країн "великої 20", а зараз навіть не планує доєднатися онлайн.
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"Тепер важливим і цікави є те, що буде в документі, який підписуватиме Росія за наслідками програної війни", – резюмує Валерій Димов.
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- Згодом з'явилися повідомлення, що ЗСУ вже в місті, проте офіційного підтвердження цьому ще не було. Але у мережі оприлюднили відео, як українські захисники у формі вішають український стяг на будівлю Головного управління Нацполіції. Також з'явилося фото, де херсонці обіймають захисника у Шуменському районі міста.
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