Президент Чехії спрогнозував, як може завершитися війна Росії проти України

Президент Чехії Петр Павел заявив, що війна між Україною та Росією може завершитись у той момент, коли обидві сторони усвідомлюють, що продовжувати бої більше неможливо.

Чеський лідер не заперечує, що це може статися у будь-який момент. Також колишній голова Військового комітету НАТО не виключає ймовірність переходу війни у "заморожений конфлікт".

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Коли закінчиться війна

Відповідаючи на запитання журналістів стосовно того, як довго може тривати війна Росії проти нашої держави, Петр Павел заявив, що це триватиме, поки не буде достатньо сил, аби "переконати обидві сторони в тому, що військові інструменти не можуть досягти їхньої політичної мети".

За його словами, це може статися як і до кінця 2024 року, так і через багато років. Водночас чеський президент не заперечує ймовірність переходу війни з гарячої фази у "заморожений конфлікт", який може тягнутися роками.

Я більше дотримуюся думки, що через кілька років обидві сторони зрозуміють, що продовжувати неможливо, і переговори відбудуться. Зокрема, істотний внесок у це мають зробити світові держави, не тільки США, а й Китай,

– заявив він.

Лідер вважає, що саме Пекін та Вашингтон здатні підштовхнути Росію та Україну до переговорів у політичному, економічному та дипломатичному плані. Адже, на його думку, ЄС не може досягти такого результату поодинці, навіть попри те, що він є великою економічною та політичною силою.

До слова, Петр Павел вважає також, що вступ України до НАТО не повинен залежати від того, чи вона повністю контролює свою територію, чи ні. Очільник Чехії наголосив, що має бути таке рішення, яке дозволить нашій країні стати членом Альянсу, при цьому не втягуючи його у конфлікт з Росією.