Не все так добре: закиди Пєскова у бік США свідчать лише про одне

Речник Кремля заявив про відсутність прогресу в переговорах нібито через США й Україну. Спецпредставник Трампа Кіт Келлог відповів на ці закиди, назвавши заяву Дмитра Пєскова "орвелівською".

Це порівняння з відомим романом Джорджа Орвелла "1984", де застосовується принцип задзеркалля. Адже, як зауважив 24 Каналу політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко, те, що озвучує Пєсков, дуже часто не є відображенням дійсності.

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Чому Пєсков зробив закид у бік США

Політолог зауважив, що зазвичай Пєсков дотримується консервативної публічної позиції, намагаючись згладжувати гострі кути.

Тут речник кремлівського диктатора, звичайно, вийшов за межі свого класичного амплуа, що показує – не все добре йде, зокрема, і в кулуарних перемовинах між американцями та росіянами,

– вважає Чаленко.

На його думку, американці все ж таки всіма способами намагаються схилити росіян не просто до перемовного процесу, а до переговорів на високому рівні, тобто за участю Путіна.

Але, за його словами, в Росії зараз думають інакше. Тому й лунає критика з боку Кремля на адресу сенатора Ліндсі Грема, а також багатьох інших американських політиків. Була навіть критика в бік Дональда Трампа щодо іранського кейсу.

Що означає заява Келлога

Чаленко зазначив, що реакція Келлога на заяву речника Володимира Путіна показує, що навіть у США є абсолютне розуміння, яка сторона зараз безпосередньо затягує процес.

Те, що це озвучує Келлог – добре. Але ми знаємо його позицію загалом до Росії, саме тому свого часу росіяни й не погодили Келлога як спецпредставника по Росії,

– заявив політолог.

Водночас він нагадав, що саме спецпредставник Трампа літав у Мінськ до Олександра Лукашенка. І це є свідченням того, що Келлог усе одно веде трек не лише України, а й нашого регіону загалом.