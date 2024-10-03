Не просто так говорять за "переговори": чого зараз хоче Росія у війні проти України

Диктатор Владімір Путін, можливо, хотів би "переговори" з Україною. Але тут йдеться не про адекватні домовленості, а про капітуляцію.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков, зауваживши, що адекватні переговори України та Росії зараз неможливі. Путін не буде дотримуватися ніяких домовленостей. Його потрібно змусити це зробити.

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Путін – терорист

Як наголосив Гудков, єдиний намір Путіна – перемогти у війні проти України. Кремль готовий припинити бойові дії. Але ні про які мирні наміри тут не йдеться. Це буде підготовкою до наступної війни. Росія хоче посилити власний ВПК та загалом свою армію, щоб знову напасти.

Не можна довіряти Путіну. Вони хочуть визнання анексій територій України. Російська влада – злочинна. Вона не здатна тримати слово; виконувати угоди та норми міжнародного права. Вони здійснюють геноцид та терор проти України,

– сказав Гудков.

В цьому контексті особливо обурливими видаються дії канцлера Німеччини Олафа Шольца. За даними ЗМІ, він збирається поговорити з Путіним вперше за час повномасштабної війни. Розмова нібито має відбутися напередодні зустрічі G20 у Бразилії в листопаді. Якщо це дійсно станеться, то Німеччина продемонструє свою "імпотенцію".

Зверніть увагу! У виданні Bloomberg оцінили, якими могли б бути наслідки перемир'я між Україною та Росією. Там також переконані, що Путін використає цей час, аби посилити свою армію. Без належних запобіжних заходів перемир'я не принесе користі України. Потрібні дієві гарантії безпеки для нашої держави.