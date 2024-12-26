Говоритиме не Зеленський з Путіним: ексглава МЗС припустив, як відбуватимуться мирні перемовини

Переговори України та Росії, над якими працює Дональд Трамп, мають надзвичайно багато нюансів. Поки важко уявити, як все це взагалі працюватиме.

Про це 24 Каналу розповів міністр закордонних справ України у 2007 – 2009 роках Володимир Огризко, зауваживши, що навряд чи президент України Володимир Зеленський сяде за один стіл з російським диктатором Владіміром Путіним. Та й переговори так не ведуться.

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Як все може відбуватися

Як наголосив Огризко, самі переговори завжди ведуться на значно нижчих рівнях, де опрацьовують усі параметри. Потім усе підписується на високому політичному рівні. Це – загальна схема.

Ймовірно, Україна та Росія призначать певні делегації, які повинні десь зустрітися. Це буде проблемою, адже є питання, чи росіян приймуть в цивілізованих країнах світу. Також складно уявити, як саме вдасться про щось домовитися між Україною та Росією.

З'їхалися делегації на переговори. Розкривають директиви та зачитують, що там написано. Ми будемо вимагати вивести російські сили з України, вимагатимемо компенсацію, передачу воєнних злочинців. Росія ж буде говорити маячню про те, що кілька українських областей – це Росія і так далі. Поговорили. Ну і кажемо до побачення до наступного раунду, який десь за пів року може відбутися,

– вважає Огризко.

Додамо, спецпредставник з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що Трамп враховує досвід провальних мирних домовленостей в рамках Мінського процесу. Він хоче забезпечити сталий та справедливий мир.