"Мир повинна диктувати Україна": у Німеччині оцінили готовність Росії до переговорів

Процес досягнення миру між Україною та Росією буде дуже важким, але його вже започаткували. Однак, умови не повинні диктувати у Кремлі, де досі не готові до переговорів.

Про це заявив на брифінгу речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт. Він наголосив, що Росія платить за кровопролитну війну "гігантську суму", тому повинна сісти за стіл переговорів.

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У Німеччині оцінили готовність Росії до переговорів

Німецький речник наголосив, що мирний процес було започатковано у Швейцарії на Саміті миру. У конференції взяли участь понад 100 країн, які підтримали ідею Володимира Зеленського щодо мирного завершення війни. Тоді також вдалося домовитися про проведення другого Саміту, але вже за участі Росії.

Нині країни докладають зусиль, щоб організувати другий Саміт миру. Гебештрайт наголосив, що усі розуміють – мир має бути справедливим, а його умови має диктувати Україна, а не Росія. Речник уряду Німеччини наголосив, що не може й бути мови, що Україна має "викинути білий прапор". Також не мовиться й про те, що Росія отримає змогу взяти паузу перед новою повномасштабною війною.

Втім, уряд Німеччини має сумніви, що у Кремлі готові до мирних переговорів. Саме Путін може припинити кровопролитну війну, однак він продовжує спроби окупувати все більше українських територій.

Нещодавні заяви російського керівництва про війну проти України не створюють враження його готовності конструктивно розпочати мирні переговори,

– наголосив Гебештрайт.

Раніше у Німеччині заявили, що настав момент для дискусій про те, як прискорити завершення війни в Україні. Канцлер Олаф Шольц заявив, що, на його думку, мирного рішення можна досягти швидше, аніж може здаватися на перший погляд.