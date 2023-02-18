Диктувати можуть тільки Зеленський і Залужний: чому Захід відмовився від ідеї перемовин

Тема переговорів з Росією поки що закрита через деструктивну позицію Кремля, який не згодний виводити окупаційні війська з України. Європа почала розуміти, що будь-які поступки Росії недоречні, а тому почали підтримувати Україну більше.

Про це 24 Каналу розповів американський політолог та ексголова апарату уряду Азербайджану Раміс Юнус. За його словами, російський диктатор Владімір Путін буде витискати зі своєї країни все, поки йому дають таку можливість.

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Тиснути на Україну можуть тільки США та Велика Британія

Американський політолог розповів, що питання переговорів нині може обговорюватись тільки між Україною, США та Великою Британією, й тільки ці країни можуть натиснути на Україну, але, на думку Юнуса, вони цього робити не будуть, оскільки це сильно вплине на імідж країн.

Вони цього не допустять, бо вони не допустили цього в протистоянні з СРСР з 1979 по 1989 роки. Паралелі тут цілком доречні, сценарій той самий, системний підхід той самий і це ті ж самі англосакси й нічого не змінилось та противник у них той же Кремль,

– сказав Раміс Юнус.

Американський політолог порівняв війну СРСР в Афганістані з війною Росії проти України та зазначив, що це аналогічні ситуації, але тоді плацдармом був Афганістан, а сьогодні це Україна.

"Вибачте, жорстко, але я це кажу. Вам іншого шансу ніхто не залишив, але ваша географія краще, ніж географія Афганістану. Ви – центр Європи, ви – найбільша територія Європи географічно й тому вся Європа сьогодні об'єдналась", – сказав Юнус.

Європа об'єдналась у підтримці України

При цьому він зазначив, що деякі країни Європи об'єднались щиро, такі як Польща, Естонія, Литва, Румунія, Латвія, а інші неохоче, такі як Італія, Франція та Німеччина. Але при цьому зараз усі об'єднались та допомагають Україні, а риторика старої Європи також змінилась в сторону України.

"Диктувати тему переговорів сьогодні може тільки Зеленський та генерал Валерій Залужний і більше ніхто", – сказав Раміс Юнус.

Лобісти Путіна працюють у Європі

Раміс Юнус розповів, що Владімір Путін буде й надалі використовувати усі наявні у нього ресурси, щоб досягти якогось результату у війні з Україною, але він буде це робити до тих пір, поки йому дозволять це робити самі росіяни та місцева політична "еліта".

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Також, на думку політолога, Путін буде використовувати своїх лобістів, в тому числі й на Мюнхенській безпековій конференції, після якої Раміс Юнус очікує низку проросійських наративів у європейських ЗМІ.

Ексголова апарату уряду Азербайджану зазначив, що головними союзниками України є США та Велика Британія, а потім вже ЄС. Він переконаний, що у випадку, якщо ЄС не буде надавати достатньої підтримки Україні, головні союзники України переконають ЄС все ж підтримувати Україну.

ЄС став залежати від України

"Не випадково ваш президент Володимир Зеленський поводить себе доволі правильно та впевнено у своїй риториці виступаючи на західну авдиторію – в Конгресі та парламенті США або ж виступаючи в Брюсселі", – сказав Раміс Юнус.

Він відзначив, що промови Зеленського – атакувальні, й це не промови з проханнями або з "протягнутою рукою". Політолог переконаний, що Україна зараз в іншій ситуації, ніж торік, бо Європа залежить так само від України, як і Україна від неї.

Ви у зв'язці, та як альпіністи йдете на гору. Зірветесь ви – зірвуться й вони усі разом. Вони це чудово розуміють, а тому в цьому питанні підуть з вами до кінця,

– сказав політолог.

Раміс Юнус також зазначив, що в України є сильна підтримка США, в тому числі від представників Республіканської партії. Це означає, що США в будь-якому разі буде з Україною, а на заяви популістів та лівих не варто звертати уваги.

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