Байден показав, що Путін не здатен до переговорів: експерт пояснив заяву лідера США

Джо Байден заявив про готовність до перемовин з Владіміром Путіним, якщо це покладе край війні в Україні. Однак поки президент США не бачить, щоб російський диктатор хотів припинити війну.

Так, якщо Путін вдасться до якихось конкретних кроків, насамперед це виведення російських військ з окупованої території України, тоді можна сідати за стіл переговорів з очільником Кремля. Втім, найближчим часом Путін не збирається цього робити. Про це 24 каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен.

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Байден зробив те ж, що й Зеленський

Цією заявою американський лідер у класичній дипломатичній манері дав зрозуміти, що Сполучені Штати готові до переговорів, але кремлівський диктатор має піти назустріч. Водночас він позначив кроки, які Путін не готовий виконати. У такому разі лідер Кремля стає договороспроможним, оскільки відмовляється сідати за стіл перемовин.

На думку Тизенгаузена, це аналогічна ситуація з тією, коли президент Володимир Зеленський закликав Путіна до публічних перемовин. Тобто він показав, що готовий говорити з країною-агресоркою, але публічно.

Натомість в Кремлі одразу ж відмовили, оскільки розуміють, що Путін не потягне публічних переговорів.

І у випадку з Байденом, і у випадку з Зеленським – Росія стає країною, яка відмовляється від перемовин. Це класичний дипломатичний спосіб, коли ви перекладаєте на свого опонента провину за невиконання певних структурних процесів,

– пояснив політтехнолог.

Чому заява пролунала саме зараз

Окрім Джо Байдена подібні заяви зробили також президент Франції Емануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц. Це пов'язано з двома причинами:

всі побачили реальну картину того, що російська армія ні те що до наступу не готова, а не здатна навіть за допомогою новомобілізованих утримувати окуповані рубежі;

подібні заяви завжди лунають напередодні нової військової допомоги Україні від партнерів. Так, Захід дає Росії шанс завершити війну. А також на передодні важливих зустрічей

"У цьому випадку наші партнери роблять абсолютно правильно. Байден чітко сказав, що Україна сама вирішуватиме, коли сідати за стіл переговорів", – підсумував політтехнолог.

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