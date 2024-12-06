Путін опиниться у безвиході, – дипломат сказав, що серйозно підірве позиції Кремля

Україні важливо продовжувати тиснути на Росію. Міжнародні партнери мають побачити, що перемогти країну-агресорку дійсно реально.

Про це 24 Каналу розповів міністр закордонних справ України (2007 – 2009) Володимир Огризко, зауваживши, що Україні важливо уникнути умовних "мінських домовленостей-3". Адже Росія банально порушить їх через певний час.

Дивіться також Будапештський меморандум – урок для України: як не повторити помилок у нових безпекових угодах

Що має зараз робити Україна

Як наголосив Огризко, Україні потрібно переконати західних партнерів, що не потрібно боятися Росії. Наша держава має отримати зброю у достатній кількості. Це допоможе зрештою дійти до того, аби Росія посипалася.

Імідж диктатора Владіміра Путіна зараз суттєво страждає через події в Сирії. Якщо повстанські війська зможуть дійти до російських баз біля Середземного моря, то режим Асада буде близький до краху. Це означає удар по міжнародному іміджу Росії.

Це може підштовхнути західних партнерів до думки, що, можливо, Україні варто передати не 150 далекобійних ракет, а 550 і так далі. Тоді Путін опиниться у безвиході. Якби наші партнери припинили труситися від страху, то все б вдалося. Вони бояться спровокувати Росію. Але вона вже провокує всіх,

– підкреслив Огризко.