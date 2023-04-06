Росія сама швидко залишатиме Крим, – Подоляк про заяву заступника голови ОП щодо переговорів

Заступник голови Офісу Президента України Андрій Сибіга заявив, що Київ готовий вести переговори з Росією щодо Криму, коли ЗСУ вийдуть на адмінкордони півострова. На його думку, дипломатична сторінка відкриється, коли Україна досягне своїх цілей на полі бою.

Слова Сибіги прокоментував в ефірі 24 Каналу радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Він переконаний, що російські війська самі залишать Крим, коли вони зазнають суттєвих поразок на полі бою.

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"Пан Сибіга зафіксував, що якщо ми підійдемо до адмінкордону з Кримом, Росія скаже нам: "Ми готові вивести свої війська, але дайте нам 2–4 дні". Тобто вони виходять, а після цього ми зайдемо в Крим без активних бойових дій. Але мені видається, що це малоймовірно", – зауважив він.

Росія може добровільно залишити Крим

Подоляк переконаний, що коли ЗСУ завдадуть суттєвих поразок Росії на полі бою, то загарбники самостійно будуть покидати українські території. Він запевнив, що про жодні переговори з країною-агресоркою не мовиться.

Тривають активні бойові дії, нам потрібно максимально жорстко атакувати Росію, отримати кілька суттєвих тактичних виграшів, просунутись на окупованих територіях. Після цього Росія буде ще більше деморалізована. Тоді у них впаде спроможність тримати оборону,

– вважає посадовець.

Радник голови ОПУ підкреслив, що після цього російські окупанти будуть добровільно залишати тимчасово окуповані території Україні, можливо, і Крим.

Подоляк про звільнення Криму: дивіться відео

Звільнення Криму військовим шляхом

Михайло Подоляк наголосив, що країни-партнери України чітко фіксують: звільнення Криму військовим шляхом відбуватиметься у рамках міжнародного права. Є глобальний консенсус щодо того, що Україна може звільняти військовим шляхом усі тимчасово окуповані Росією території.

"У США чітко фіксують, що не пропонують Україні завдавати ударів по території Росії. Але щодо окупованих територій, включно із Кримом та окупованою у 2014 році території Донбасу, Україна має право використовувати будь-яку зброю, щоб завдавати максимальної шкоди російському окупаційному війську", – пояснив він.

Посадовець наголосив, що початком будь-яких переговорів з Росією є звільнення усіх українських територій та повернення кордонів 1991 року.

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