Це ширма, – військовий відреагував на перемовини з Росією у Туреччині

У Туреччині відбулися переговори з Росією. Однак окупанти висунули вкрай цинічні вимоги для припинення вогню. Очевидно, що у Кремлі не відмовляються від своїх планів щодо України.

Тому переговори у Стамбулі – це інструмент маніпулювання та ведення своєї агресивної політики, але точно не визнання своїх злочинів. Це 24 Каналу озвучив політичний консультант, військовослужбовець Олександр Антонюк.

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"У Кремлі не відмовляються від своїх стратегічних планів. Переговори – це тільки ширма, інструмент маніпулювання, ведення своєї агресивної політики. Точно не відмови від планів, не визнання своїх злочинів", – підкреслив він.

Найбільша проблема

Олександр Антонюк зазначив, що з геополітичної риторики, не тільки в Україні, випала тема репарацій, відповідальності за воєнні злочини, які були здійснені російськими терористами. Це найбільша проблема.

Це непокаране, неосуджене зло. Режим, який перетворився у терористичний, вже агресує. Створений прецедент, коли особовий склад Північної Кореї бере участь в бойових діях. Це означає, що набираючи бойовий досвід, це вже загроза для Південної Кореї. Загалом це створення кризи і конфлікту в Тихоокеанському регіоні,

– пояснив військовий.

Відомо, що намагання світу вкотре перезавантажити відносини з Росією завжди закінчувались через декілька років ще більшою ескалацією. Таких прикладів дуже багато.