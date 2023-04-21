Є побоювання, – політтехнолог пояснив, чим небезпечна позиція Макрона щодо Китаю

Французький президент Еммануель Макрон знову почав працювати над так званими "мирними перемовинами" між Україною та Росією. Туди також приєднався Китай.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. Так він прокоментував інформацію Bloomberg, що деякі європейські партнери занепокоєні через "мирний план" Макрона, до якого збираються залучити і Китай. Також багато хто вважає, що зараз не час для перемовин між Росією та Україною.

До теми Макрон має новий план переговорів України і Росії: ЗМІ назвали несподіваного посередника

Такі дії можуть підірвати європейську єдність

Як наголосив Тизенгаузен, Сі Цзіньпін зміг намацати слабке місце президента Франції. Макрон намагається стати новим лідером Євросоюзу та "поміряти костюм миротворця". Але залученість до цього процесу Китаю бентежить багатьох західних партнерів.

Ризики тут дуже прості. Під ризиком є консолідована позиція США та Європи. Також Макрон може просунути позицію про "збереження обличчя Росії", утримання окупованих територій тощо. Тобто мир за будь-яку ціну. Про це йдеться,

– зазначив Тизенгаузен.

Тизенгаузен прокоментував ідею "мирного плану" Макрона: дивіться відео

Такі дії вбивають клин на курс щодо знищення російської економіки та путінського режиму. Однак на Макрона цілком можливо вплинути. Тому потрібно тут сподіватися на позицію Сполучених Штатів та інших європейських лідерів, щоб усе пішло в конструктивний бік.

Що відомо про "мирний план" Макрона: коротко