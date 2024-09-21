Зеленський заявив, що Україна готова говорити з будь-яким представником Росії

Україна готова говорити у будь-якому форматі з Росією після повної підготовки плану перемоги нашої держави у війні. Щонайменше три пункти відповідної стратегії уже готові.

Наша держава готова до розмови з будь-якими представниками країни-аресорки. Таку позицію озвучив Володимир Зеленський розповів на офрек зустрічі із журналістами, розповідає 24 Канал.

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Україна готова до діалогу з Росією у будь-якому форматі

Президент нагадав, що Україна готова бачити Росію на другому Саміті миру, оскільки союзники, зокрема й найближчі, які завжди виступали проти російської агресії, наголосили, що Росія має бути там, бо воює проти України, а закінчення війни не може бути без однієї зі сторін.

Тому, ми активно працюємо над нашим планом, три пункти уже підготовлені – зустрічі в онлайн форматі відбулись. Ще будуть зустрічі офлайн і онлайн. І, як ми сказали на початку листопада, весь план буде готовий,

– зазначив Зеленський.

За його словами, це буде старт і фундамент для того, щоб говорити у будь-якому форматі з Росією – з будь-якими її представниками, бо "буде план і є що показати". Однак водночас український лідер готовий до скептицизму представників країни-агресорки.

"Якщо їм не подобається, буде зрозуміло їх реакція на конкретику, а не просто взагалі – ми нічого не хочемо і будемо продовжувати війну. Хоча я вважаю, на сьогодні вони саме так і хочуть, просто продовжувати", – додав він.

Втім, нагадаємо, що Володимир Зеленський ще у жовтні 2024 року ввів у дію рішення РНБО про неможливість проведення переговорів із президентом Росії Владіміром Путіним.