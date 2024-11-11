Час працює проти Путіна: Трамп може "викрутити руки" Росії

Дональд Трамп має важелі вплину на диктатора Владіміра Путіна та загалом на Росію. Там побоюються його майбутніх рішень.

Про це 24 Каналу розповів політолог Тарас Загородній, зауваживши, що Трамп – жорсткий та цинічний бізнесмен, який бачить, в якому стані перебуває Росія. Він спокійно може "викрутити руки" Путіну.

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Як Трамп може натиснути на Путіна

Як наголосив Загородній, Трамп неодноразово говорив, що його мета – зупинити війну в Україні. Є питання щодо того, як саме він хоче це зробити. Але він тиснутиме як на Україну, так і на Росію. Після перемоги Трампа на виборах час працює проти Путіна.

Якщо Путін не погоджуватиметься на пропозиції, то йому почнуть "викручувати руки". Російський диктатор неодноразово висував власні неадекватні вимоги, згідно з якими він хоче повністю і Запорізьку, і Херсонську, і Донецьку, і Луганську області.

Будь-який відхід Путіна від тих вимог приведе до того, що Росія буде скочуватися у внутрішню кризу. От теоретично уявимо лінію розмежування. Вона по Курській області теж буде проходити? Це буде внутрішньополітична катастрофа для Путіна, яка накладеться на економічну,

– сказав Загородній.

В Росії також побоюються, що дії Трампа спровокують падіння цін на нафту. А це суттєво вдарить по російському бюджету, звідки все більше коштів йде на війну.