Зеленський назвав фактори, від яких залежить готовність Росії до переговорів

Готовність Москви до переговорів щодо припинення війни, на думку Зеленського, залежить від кількох факторів. Росіяни найбільше зараз чекають на результати президентських перегонів у США.

Володимир Зеленський повідомив журналістам, які фактори, на його думку, вплинуть на готовність Росії до переговорів, передає 24 Канал.

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Від яких факторів залежить позиція Росії щодо перемовин

Найголовнішим фактором, що вплине на позицію Росії Зеленський називає результати президентських виборів у США.

На мою думку, по-перше, це залежить від виборів в Сполучених Штатах. Я думаю, що вони будуть спостерігати за політикою Сполучених Штатів в цьому питанні. А Сполучені Штати продемонструють політику дуже швидко, після виборів, на мою думку,

– сказав він.

Він також додав, що під час зустрічей з кандидатами у президенти США, Камалою Гарріс та Дональдом Трампом, отримав інформацію щодо цього питання.

Я вважаю, що вони не будуть чекати до січня: вони щось не зможуть зробити згідно з їхніми повноваженнями, але щось зможуть,

– зазначив президент.

Також Зеленський наголосив на другому важливому аспекті – енергетика і вільне судноплавство. Якщо буде досягнуто результатів по цих пунктах, це теж буде сигналом, чи готова Росія завершити війну.

Третім пунктом президент вказав роботу України з державами Глобального Півдня.

Ми її проводимо. Маємо зустрічі. Різні країни, різні контакти. Сибіга сьогодні поїхав в Туреччину. Завтра Рустем Умєров і Андрій Єрмак поїдуть в іншу країну Глобального Півдня,

– підкреслив Зеленський.

Курська операція, на його думку, мала серйозний вплив на країни Глобального Півдня. Те, що Росія досі не спромоглася витіснити українське військо зі своєї території багато говорить про неналежний стан російської армії.

Раніше Зеленський також розповів, що США вже найближчими днями готові оголосити про кілька пакетів допомоги Україні. Вони стосуватимуться посилення вітчизняного військово-промислового комплексу та далекобійності.