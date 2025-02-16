Діятиме "за вказівкою" Трампа: Віткофф підтвердив зустрічі з росіянами у Саудівській Аравії

Спецпосланець Білого дому з питань Близького Сходу Стів Віткофф повідомив, що ввечері 16 лютого вирушить до Саудівської Аравії. Саме там мають відбутися перші особисті переговори між США та Росією щодо України.

Очікувалося, що ці переговори будуть офіційно оголошені. Проте сьогодні були підтверджені лише деякі офіційні деталі, передає 24 Канал з посиланням на BBC.

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Що відомо про переговори Росії та США

Віткофф каже, що офіційні особи США розмовляють з українськими офіційними особами та визнають, що Україна є частиною переговорів. А також додає, що переговори не спрямовані на те, щоб когось "виключити".

Однак, політик не сказав, чи очікує, що офіційні особи з Києва будуть у Саудівській Аравії. За словами Віткоффа, він проводитиме зустрічі "за вказівкою Трампа" і сподівається на добрий прогрес. Представник Білого дому з питань Близького Сходу також зазначив, що на переговорах буде присутній і радник з національної безпеки Майкл Волц.

Зауважимо, що раніше президент Володимир Зеленський негативно висловився про угоди щодо війни, які можуть укласти без України. Він наголосив на тому, що жоден лідер у світі не може вирішити долю держави без її участі. Глава держави заявив, що Україна повинна мати місце за столом переговорів, а інші варіанти є неприйнятними.