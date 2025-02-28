Путін намагається маніпулювати Трампом і розділити Захід, – ISW

Вказівки Кремля своїм пропагандистським ЗМІ щодо висвітлення останніх зустрічей між делегаціями США та Росії вказують на те, що російський диктатор Владімір Путін намагається маніпулювати Дональдом Трампом. Нещодавно подібним чином він діяв і щодо європейських лідерів, які підтримують Україну.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW.

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Які вказівки отримали російські ЗМІ від Кремля

Так, 27 лютого одне з опозиційних видань в Росії з посиланням на джерела в держЗМІ, близьких до влади, повідомило, що Кремль не давав "суворих" вказівок щодо того, як потрібно висвітлювати зустрічі між американськими та російськими делегаціями.

Водночас джерело, яке регулярно бере участь у зустрічах Кремля з редакторами великих пропагандистських видань, заявило, що ЗМІ отримало вказівку "всіляко" наголошувати, що Росія контактує "не з якимись абстрактними американцями, а з командою Трампа", і демонструвати, що лідер США є "людиною, яку всіляко гнобили як вдома, так і в Європі".

Кілька інших джерел повідомили, що отримали завдання створити образ Трампа, як людини, яка "мала мудрість", щоб відповісти на "протягнуту руку" Кремля.

Як Путін прокоментував контакти США та Росії

Путін 27 лютого похвалив нову адміністрацію США та зазначив, що перші контакти Москви та Вашингтона "вселяють певні надії" і що команда Трампа демонструє "взаємну рішучість" відновити відносини між США та Росією.

Глава Кремля стверджував, що "ідеологічні штампи" почали "руйнувати західну спільноту... зсередини", про що свідчать нібито проблеми в економіці та внутрішній політиці західних держав. Він додав, що "деякі західні еліти" у світі будуть намагатися "зірвати або скомпрометувати" діалог між США та Росією.

Аналітики вважають, що твердження Путіна про те, що нібито "деякі західні еліти" – але не адміністрація Трампа – проти американо-російських переговорів, ймовірно, є спробою посварити Трампа та інших високопосадовців США і європейських лідерів.

"Подібним чином нещодавно Кремль представив європейських лідерів зацікавленими в продовженні війни в Україні в межах спроб неправдиво відобразити позиції США та Європи на переговорах як суттєво відмінні, а також дискредитувати будь-яку можливу роль Європи в переговорах", – зазначили аналітики.