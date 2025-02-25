"Летітимуть іскри": переговори США та Росії можуть зайти у глухий кут

У Росії заявили, що готові вести переговори з Україною та Європою. Але додали, що бойові дії припиняться тільки за результатами, які влаштують країну-агресорку.

Комунікація між США та Росією почалася ще перед офіційною зустріччю у Саудівській Аравії. Як розповів 24 Каналу полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, прем'єр Угорщини Віктор Орбан міг передавати інформацію Дональду Трампу ще до його інавгурації.

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Чи справді Росія готова до переговорів

Скоріш за все, переговори між командами Трампа й Путіна тривають вже більше, ніж пів року. Вони стали більш інтенсивними після того, як вирішилось питання щодо Близького Сходу.

Говорити росіяни можуть що завгодна. Хай Лавров (глава ЗМУ Росії – 24 Канал) поставить на стіл глобус і веде з ним переговори. Бо тільки так вони можливі,

– наголосив Роман Світан.

Тому зараз Росія, ймовірно, проводить інформаційну кампанію, але не більше. Під час цього окупанти озвучують свої "хотілки" щодо України, Близького Сходу, Сполучених Штатів. Але навряд чи такі заяви призведуть до реальних дій.

Це проблеми політичного керівництва Росії і США. Вони невдовзі можуть зрозуміти, що у них нічого не виходить, почнуть між собою сваритися, летітимуть іскри, що мало не буде навіть тим, хто стояв поруч,

– додав полковник запасу ЗСУ.

Тому зараз краще відійти в бік і не брати участі в тому, що відбуватиметься між Москвою та Вашингтоном. Нічого доброго з цього не вийде.