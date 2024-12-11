"Це не проблема, а мрія Путіна": чому диктатор хоче йти на переговори

На Заході кажуть, що договір про припинення вогню між Україною та Росією може стати гіркою пігулкою для Владіміра Путіна після падіння режиму Бараша Асада. Втім, російському диктатору доведеться проковтнути її, якщо він хоче уникнути повної залежності від Китаю та якимось чином відновити відносини з Заходом.

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан пояснив 24 Каналу, чому зараз главі Кремля потрібні переговори. До слова, у Центрі протидії дезінформації повідомили, що Путін та його оточення намагаються підготувати росіян до завершення війни.

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Навіщо Путіну перемовини з Україною

Як зазначив Роман Світан, зараз основне завдання Путіна – підписати якусь мирну заяву, заморозити бойові дії та залишити собі окуповані території. До слова, днями очільник служби зовнішньої розвідки країни-агресора Сєргєй Наришкін заявив, що Росія вже майже досягла цілей так званої "сво".

Він голяка побіжить на будь-які переговори, які залишать йому захоплені українські території. Навіть не важливо на який час,

– мовив військовий експерт.

Нині у російського диктатора є 2 основні проблема – брак сил та засобів для підтримання темпу наступальних операцій та падіння економіки. Ці проблеми викрила ситуація в Сирії та посилило падіння режиму Башара Асада.

Сирійська ситуація чітко показала, що Путін й Росія у нинішньому режимі не переживуть 2025 рік. Тому перемовини – це не проблема, а мрія Путіна,

– додав Світан.

За його словами те, що деякі іноземні ЗМІ подають перемовини з Україною, як якусь проблему для Путіна, то це показує, що вони, мабуть, працюють на диктатора, якщо намагаються протиснути в українське та європейське суспільство, що вихід на переговори – це нібито перемога України.

Зазначимо, що представниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що Росія не отримувала від Дональда Трампа пропозиції щодо завершення війни в Україні.