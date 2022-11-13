Коли можуть відбутися переговори України з Росією: у Зеленського назвали приблизну дату

Зараз переговори України з Росією навряд відбудуться. Проте Давид Арахамія припустив, коли умовно це може трапитися.

В ефірі телемарафону голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, чому Росія останнім часом просить про переговори з Україною. Про це повідомляє 24 канал.

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Чому країна-агресорка заговорила про переговори

Зараз Росія знову порушує питання про переговори. Арахамія теж дотримується думки, що це через те, що країні-агресорці потрібен час для "перезарядки". Зараз в окупантів є проблеми зі зброєю та боєприпасами.

Їм просто потрібен час, щоб посилити свої позиції. З нашого боку не даватимемо їм такого часу, нам це не корисно. Їм це корисніше, ніж нам,

– сказав Арахамія.

Коли переговори України з Росією таки можуть відбутися

Арахамія вважає, що у другій половині 2023 року може з'явитися можливість відновлення переговорів України та Росії. Тоді у Росії та США почнуться президентські перегони. Тобто, обидві країни намагатимуться демонструвати більше на політичному рівні.

"Я не думаю, що Путін здатен продемонструвати якісь військові успіхи, тому вони, можливо, будуть намагатися на дипломатичному фронті щось демонструвати своєму народу", – вважає Арахамія.

При цьому у своєму телеграм-каналі Арахамія додав, що хоч електоральні цикли у цих країнах – дуже важливі, наша країна своєї позиції не змінить. Він нагадав, що Володимир Зеленський чітко озвучив умови, за яких можна вести переговори з Росією. Серед них – відновлення територіальної цілісності, відшкодування завданих збитків, покарання всіх воєнних злочинців і дієві гарантії, що це не повториться.

Україна сяде за стіл переговорів тоді, коли наші умови будуть виконані... До звільнення Херсона було багато розмов про переговори. Були навіть деякі скептичні публікації у західних ЗМІ. Впевнений, що після успіхів на Півдні вони вже не є актуальними,

– додав політик.

Переговори України з Росією зараз неможливі

Ще на початку повномасштабного вторгнення Володимир Зеленський попередив, що якщо Росія оголосить анексію окупованих українських територій, то Україна вийде з переговорного процесу з агресором.

Після псевдореферендуму з подальшим оголошенням анексії Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, Володимир Зеленський підписав указ про неможливість переговорів з Росією, поки її очолює Путін.

Після цього президент неодноразово повторював, що Україна не відмовляється від діалогу, але з нинішнім керівництвом Росії він неможливий, оскільки Кремль не хоче діалогу – він лише погрожує та ставить ультиматуми.

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