Путін хоче "домовитися" з Україною лише про капітуляцію, – Зеленський

Президент України вважає, що Путіну вигідно домовлятися лише на капітуляційних умовах з українського боку. Володимир Зеленський запевнив, що такого ніхто не допустить.

На думку Зеленського, Путін зовсім не хоче миру, передає 24 Канал з посиланням на інтерв'ю президента Українському радіо.

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Чи можливі переговори між Росією та Україною

За словами президента України, Путін не сяде за стіл переговорів з лідерами інших країн, адже для нього це руйнація політичної ізоляції, яку він побудував з початку війни. Проте навіть якщо переговори відбудуться, Путін, ймовірно, не захоче домовлятися.

Йому вигідно сідати, а ось домовлятись йому невигідно. Йому вигідно домовлятись на капітуляційних якихось умовах з нашого боку, але йому таке ніхто не дасть зробити,

– каже Зеленський.

Раніше Володимир Зеленський назвав умову для переговорів з Росією за посередництва США. За словами президента, основною умовою перемовин є сильна Україна. Зеленський також додав, що ми повинні зробити все, щоб війна закінчилася у 2025 році.