Переговори з Росією в онлайн-форматі відновляться 1 квітня, – Арахамія
Джерело:телеграм Давида Арахамії
Давид Арахамія заявив, що переговори України з Росією відновляться 1 квітня. Вони відбуватимуться в онлайн-форматі.
Арахамія наголосив, що на переговорах у Туреччині українська делегація оголосила, що наразі настала потреба зустрічі лідерів двох держав. Тим часом представники країни-окупантки заявили, що для початку потрібно мати узгодженіший проєкт договору.
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Переговори з російською делегацією в онлайн-форматі відновляться 1 квітня. За тиждень ми напрацюємо те, що залежить від учасників переговорного процесу. І будемо сподіватися, що далі зустрічатимуться президенти країн,
– розповів Арахамія.
Він також наголосив, що Україна наполягає, аби зустріч відбулася не на території Росії чи Білорусі.
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