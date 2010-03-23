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24 Канал Новини політики Новий раунд мирних переговорів в Саудівській Аравії: все, що відомо на цей момент
23 березня, 18:44
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Новий раунд мирних переговорів в Саудівській Аравії: все, що відомо на цей момент

Поліна Буянова
Основні тези
  • Українська та американська делегації розпочали зустріч у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді ввечері 23 березня.
  • Наступного дня, 24 березня представники Росії та США також проведуть переговори.

Українська та американська делегації ввечері 23 березня розпочали зустріч у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Наступного дня, 24 березня, переговори також проведуть представники Росії та США.

Які питання сторони обговорюватимуть під час зустрічі та що відомо на цей момент про переговори в Саудівській Аравії – зібрав 24 Канал.

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Що кажуть росіяни

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що під час зустрічі в Ер-Ріяді США та Росія планують обговорити можливе відновлення Чорноморської ініціативи та інші питання щодо "українського врегулювання".

За його словами, навколо "цієї проблеми" є "величезна кількість нюансів".

Прессекретар Путіна також стверджує, що Росія свого часу нібито "виконала всі умови реалізації Чорноморської ініціативи", але "умови щодо Росії виконані так і не були".

Серед тем переговорів – Чорне море

За даними джерел Суспільного в Офісі Президента, під час переговорів у Саудівській Аравії сторони також обговорюватимуть Чорне море.

Зазначається, що загалом Україна вже прийняла позицію безумовного припинення вогню.

Зараз важливо, щоб росіяни перестали казати "ні" та висувати нікому не потрібні умови. А це вже можуть забезпечити американці,
– пояснило джерело в ОП.

Варто зазначити, що в складі української делегації також є військові представники морської та повітряної компонент.

Зустріч вже розпочалась

Рустем Умєров повідомив про початок зустрічі української та американської команди в Ер-Ріяді о 17:38 за київським часом.

Розпочали зустріч з американською командою в Ріяді. Виконуємо завдання Президента України щодо наближення достойного миру для нашої держави і гарантування безпеки,
– написав міністр.

За словами Умєрова, на столі переговорів серед іншого – пропозиції для безпеки об'єктів енергетики та інфраструктури. Саме тому цього разу на переговори прибули енергетики.

Українську делегацію на зустрічі в Саудівській Аравії очолить міністр оборони Рустем Умєров. Раніше Володимир Зеленський зауважував, що це дозволить Києву діяти "дуже швидко і дуже предметно".

Водночас, за словами українських офіційних осіб, недільна зустріч в Ер-Ріяді буде чисто технічною.

Коли відбудуться переговори

За даними Reuters, переговори США та України в Саудівській Аравії розпочнуться пізно ввечері 23 березня. Уже наступного дня, 24 березня, там запланована зустріч американської та російської делегацій.

Журналісти додали, що в ході зустрічі сторони обговорюватимуть часткове припинення вогню.