Новий раунд мирних переговорів в Саудівській Аравії: все, що відомо на цей момент

Українська та американська делегації ввечері 23 березня розпочали зустріч у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Наступного дня, 24 березня, переговори також проведуть представники Росії та США.

Які питання сторони обговорюватимуть під час зустрічі та що відомо на цей момент про переговори в Саудівській Аравії – зібрав 24 Канал.

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