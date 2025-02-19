Буде позитивний сигнал: що може змінитися після російсько-американських переговорів

Представники Росії Сєргєй Лавров і Юрій Ушаков прибули до Саудівської Аравії на переговори з американцями. Володимир Зеленський заявив, що Україна не братиме в них участі, навіть якщо його про це попросять.

Зустріч стосуватимуться завершення війни в Україні. Таку думку 24 Каналу висловив кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський, зауваживши, що сторони також встановлюватимуть комунікацію між Вашингтоном і Москвою.

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Позитив для росіян

Між Росією та США вже відбувалися переговори у телефонному режимі. Але саме після зустрічі в Ер-Ріяді відносини двох країн можуть вийти на інший рівень. Адже за останні роки спілкування було зведене до мінімуму.

Я не покладаю великих надій на цю зустріч в контексті мирного врегулювання. Це лише спроба знайти точки дотику, можливості для подальшої співпраці,

– підкреслив експерт-міжнародник.

Очікувати прориву щодо миру не варто, так само як і позитивних прогнозів. Наразі сторони лише визначатимуться, куди рухатися далі й говоритимуть про персональну зустріч Дональда Трампа і Владіміра Путіна. Якщо сторони обміняються думками про мир, то, скоріш за все, це буде не в публічній площині, а лише між членами делегацій.

"У будь-якому випадку, я думаю, що буде якийсь позитивний результат щодо того, що сторони надалі домовлятимуться про комунікацію. Це позитив для них, а для України важливо, щоб всі такі питання вирішували лише з нашою участю", – наголосив Станіслав Желіховський.

Чи можливе спілкування України та Росії

Поки не передбачається участь Києва у переговорах між Вашингтоном і Москвою. Можливо, певна комунікація буде між Україною та Саудівською Аравією, яка приймає делегації. До того ж Володимир Зеленський має відвідати країну, а Саудівська Аравія допомагає нам в обміні військових.

Щодо комунікації між Україною та Росією, я вважаю, що навряд чи ми можемо очікувати цього у найближчій перспективі. Спочатку потрібно посилити взаємодію з американцями, долучати до цього процесу європейський світ,

– додав Желіховський.

Україна не хоче йти на переговори зі слабкої позиції. Ймовірно, найближчим часом ми працюватимемо у межах двосторонніх переговорів з нашими партнерами. Коли буде ясність, чи можна буде досягнути припинення вогню на прийнятних умовах – тоді можливі зустрічі з росіянами.

Зауважимо, у США зустріч з росіянами назвали "першим кроком" і "поворотним моментом". Однак, факт спілкування не варто розглядати як просування у мирних переговорах.