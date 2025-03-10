Трамп це обіцяв: якого перемир'я в Україні хоче президент США

Американська сторона під час переговорів може вимагати від України погодитись на перемир'я на суходолі. Це буде вигідно для росіян, адже пауза дасть їм змогу перегрупуватися та відновити сили.

Така умова з боку США є цілком зрозумілою і відповідає інтересам Дональда Трампа. Про це 24 Каналу розповів експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв, пояснивши, що президент США з самого початку обіцяв припинення вогню.

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Особисте бажання Трампа

Бачення цієї війни в очах американського лідера є доволі простим. Він думає, що просто зупинити вогонь, перестати стріляти – допоможе вирішити глобальний конфлікт. Насправді це не так.

Він обіцяв не закінчити війну, не зробити такі умови, щоб Росія знову не напала, а щось значно простіше. Він обіцяв зупинити бойові дії, а для цього потрібно, щоб на суходолі не було вогню,

– підкреслив Олександр Краєв.

Тому американці наголошуватимуть саме на цьому, бо такою є особиста мета Дональда Трампа. Він просуватиме свою ідею, щоб показати, що нібито виконав обіцянку. Водночас європейці та американці наполягають на частковому перемир'ї, яке стосуватиметься повітря, моря та енергетики.

"Це не означає, що переговори з американцями проваляться. Ні, нам і без того є про що говорити, наприклад, угода про рідкісноземельні метали досі не підписана. Гарантій безпеки, яких хоче Україна, поки немає", – додав Краєв.

Однак, в певний момент – чи на зустрічі в Саудівській Аравії, чи на іншій, доведеться визнати, що американці хочуть прямих переговорів між Україною та Росією. Саме там доведеться говорити про припинення бойових дій на суходолі, на що Україна зараз не погоджується.