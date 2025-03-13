Яких наслідків чекати від переговорів у Джидді: дипломат назвав кілька індикаторів

В результаті переговорів у Джидді Україна погодилась на ідею перемир'я, а США відновили військову підтримку та обмін розвідданими. Хоч висновки без офіційної позиції Кремля поки робити рано, все ж є кілька індикаторів.

Таку думку 24 Каналу висловив дипломат, експосол України в США Валерій Чалий, зауваживши, що мовиться про ситуацію на фронті та майбутні вимоги Росії. Україна ж не повинна дозволити порушення власних інтересів.

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Три чіткі індикатори

За словами дипломата, переговори в Саудівській Аравії пройшли спокійно та добре. Люди вже звикли до скандалів та обговорення дрес-коду, чого тут не було.

Поки що рано говорити про результати цих переговорів. Американці спершу матимуть діалог з росіянами, після чого Владімір Путін отримає доповідь. Вже після цього, ймовірно, Дональд Трамп зустрінеться з російським диктатором.

Однак є важливі індикатори – розвиток ситуації на фронті, особливо в Курській області, майбутні висловлення, що після припинення вогню Україні не потрібно постачати озброєння, а також вимоги, які ворог буде висувати щодо продовження перемир'я,

– наголосив він.

Чалий додав, що зараз потрібно дочекатись офіційних заяв від усіх сторін. Україні ж найголовніше – не переходити свої "червоні лінії" на переговорному процесі.

До слова, на переговорах у Джидді українська сторона погодилась на 30-денне припинення вогню. Однак поки що Росія ніяк не відреагувала на пропозицію. Президент України Володимир Зеленський заявив, що це свідчить про бажання Кремля продовжувати війну.