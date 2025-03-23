Чи буде припинення вогню: чого очікувати від перемовин у Саудівській Аравії

Вже 24 березня делегації України та Росії проведуть окремі перемовини зі США у Саудівській Аравії. Можна очікувати певний позитив, але не все так просто.

Про це 24 Каналу розповів доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький, зауваживши, що переговори у Саудівській Аравії відбудуться у досить дивній формі. Це буде буквально "човникова дипломатія". Спершу говоритимуть з однією делегацією, а потім – з іншою.

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Чи буде припинення вогню

Як наголосив Городницький, наразі є своєрідна база щодо переговорів, яка вже була озвучена та підтверджена щонайменше між США, Україною та Росією. Усі мають приблизний консенсус, що потрібно технічно уточнити деталі припинення вогню. А вже потім переходити до потенційної мирної угоди.

Поки що не йдеться про якусь угоду, яка б розклала двосторонні відносини між Україною та Росією на стратегічному рівні. Наразі ми лише говоримо про припинення вогню. І, найімовірніше, воно поки що планується безстрокове,

– сказав Городницький.

Поки здається, що досягнення припинення вогню дійсно не є настільки далеким у часі. Зараз Трамп хоче максимально швидко його досягнути, аби продемонструвати свою перемогу. І є питання, чи хтось звертатиме увагу на те, що Росія, цілком ймовірно, буде його порушувати.

Припинення вогню буде такою передчасною перемогою Трампа, яку він представлятиме як щось надзвичайне. Саме тому зараз лунає багато лестивих слів в бік Путіна. Паралельно вони максимально тиснуть на Україну. Я сподіваюся, що вони дійсно хочуть якнайшвидше припинити вогонь, бо немає інших варіантів. А не роблять це через те, аби швидко продемонструвати свою перемогу,

– сказав Городницький.

Зрештою здається, що все дійсно дійде до ініціативи припинити вогонь. Путін не одразу на це погодився, щоб вибити собі більше різних преференцій. І так виходить, що Трамп багато поступок прийняв.

Додамо, Україна планує представити список об'єктів, по яких не можна буде завдавати ударів в рамках припинення вогню.