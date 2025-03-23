Вашингтон чітко нагадав Кремлю важливий нюанс: як це вплине на поведінку Росії

У Мінфіні США попередили Росію, що готові посилити санкції проти неї. Тому на переговорах у Саудівській Аравії можна очікувати меншої зухвалості й нахабства з боку російської делегації.

Таку думку 24 Каналу висловив політолог Олексій Кошель, підкресливши, що тиск на Росію може збільшитися в кілька разів. Водночас Кремль вже зробив каверзний вкид перед зустріччю в Ер-Ріяді.

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Як поводитиметься Росія під час переговорів

Представники Сполучених Штатів Америки 24 березня проведуть черговий раунд переговорів із делегаціями України та Росії, але напряму вони не контактуватимуть. Російська та українська сторони перебуватимуть в окремих приміщеннях, а американські посередники передаватимуть повідомлення Києва та Москви туди-сюди.

На думку політолога, Вашингтон знову заявлятиме про "успішний перебіг подій та світле майбутнє", а з боку Кремля варто очікувати менше агресії та хамства. Росіяни поводилися дуже некоректно після останньої телефонної розмови Дональда Трампа з Владіміром Путіним, однак міністр фінансів США Скотт Бессент чітко дав зрозуміти, що США готові посилити санкції.

Він зазначив, що санкційний тиск на Росію реалізовано лише на 30-50%, і Америка може збільшити рівень тиску, подвоївши санкції – з трьох-п'яти до десяти балів,

– розповів Олексій Кошель.

Путін наразі намагається зірвати переговори, і, ймовірно, хоче зробити це руками українців. Як зауважив політолог, у Кремлі, ймовірно, відкорковували найдорожчий алкоголь під час суперечки між Володимиром Зеленським, Дональдом Трампом і Джей Ді Венсом в Овальному кабінеті.