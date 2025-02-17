У Кремлі пояснили, чому вони зі США вибрали Саудівську Аравію для перемовин

Увага світу прикута до Саудівської Аравії. Саме там відбудуться перемовини між США та Росією. Москва пояснила, чому саме це місце обрали для зустрічі, передає 24 Канал.

До Ер-Ріяда вже вилетіли Лавров і Ушаков. Вони готуватимуть зустріч Путіна з Трампом, яка може відбутися до кінця лютого. Також у країні перебуває Марко Рубіо.

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Чому обрали саме Саудівську Аравію

Як пояснив Пєсков, Саудівську Аравію назвав Трамп у розмові з Путіним "як можливе місце можливої зустрічі на найвищому рівні". Саме Саудівська Аравія влаштовує обидві країни.

Речник диктатора сказав, що рішення щодо місця проведення зустрічі Трампа та Путіна було спільним.

Позиція України щодо перемовин у Саудівській Аравії

Володимир Зеленський заявив, що Україна не знала про переговори США і Росії в Саудівській Аравії і не братиме в них участь.

Утім, 16 лютого повідомляли, що українська делегація перебуває в Саудівській Аравії і, зокрема, готує туди візит президента. Імовірно, поїздка Зеленського була запланована до анонсу переговорів росіян з американцями.

Того ж дня держсекретар Рубіо заявив, що перемовини ще не почалися, а одна зустріч не вирішить усе.