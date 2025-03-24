Після росіян США знову зустрінуться з українською делегацією: Зеленський очікує доповіді

Володимир Зеленський повідомив, що після переговорів між делегаціями Америки та Росії у Саудівській Аравії відбудеться повторна зустріч команд України та США.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на вечірнє звернення президента України.

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Що сказав Зеленський

Президент розповів, що сьогодні були наради щодо дипломатичної роботи.

Нещодавно я говорив із міністром оборони Рустемом Умєровим. Вчора відбулася зустріч з американською командою. Сьогодні представники Сполучених Штатів Америки говорили з командою війни – з представниками Росії. Після того – знову зустріч української та американської команд. Я очікую також і нової доповіді,

– вказав президент.

Лідер зауважив, що Україні потрібен рух до реального миру та гарантованої безпеки.

"І це нам потрібно всім: в Україні, в Європі, в Америці, усім у світі, хто хоче спокою в міжнародних відносинах. Росія є єдиним суб’єктом, який затягує цю війну і знущається з наших людей і з усього світу. І щоб дотиснути Росію до миру, потрібні сильні речі, сильні кроки", – підкреслив український президент.

Глава України наголосив, що Київ готовий підтримувати кожну сильну ініціативу, яка зробить дипломатію більш результативною, "а це означає – треба тиском змушувати Росію до бажання закінчити війну".

"І це санкції. І це підтримка України. І це міжнародна координація. Ми готуємо на цей тиждень і предметну роботу з нашими європейськими партнерами заради конкретних безпекових кроків – спільних безпекових кроків. Значна частина Європи готова до конкретної безпекової роботи, і це дуже добре. Я дякую всім, хто з Україною!" – резюмував президент Зеленський.