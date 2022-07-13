Переговори щодо експорту зерна завершилися: ООН каже про "позитивні результати"

У Стамбулі завершились перемовини щодо розблокування експорту українського зерна. Участь у них взяли представники України, росії, Туреччини та ООН. В Організації Об'єднаних Націй кажуть про позитивний результат.

Про це зазначив генсек ООН Антоніу Гутерреш на брифінгу. Він подякував Туреччині за участь, а представникам росії та України – за конструктивну позицію на цих переговорах.

Раніше Можуть бути великі ризики, – політолог припустив, чого чекати від зустрічі у Стамбулі щодо зерна

У Стамбулі створять координаційний центр

Сьогоднішній день – це крок до погодження угоди. Не слід забувати, що ці переговори відбуваються під час кривавого конфлікту. Люди досі вмирають, а бої тривають. Проте обидві сторони продемонстрували розуміння того, що діалог – важливий,

– сказав Гутерреш.

Генсек ООН зауважив, що переговори у Стамбулі стали "променем надії", що необхідне для світу рішення таки буде ухвалене – відповідно до міжнародного права. Гутерреш зазначив, що погоджені вже багато аспектів: механізм контролю, систему координації.

Перемовини продовжаться наступного тижня

Зараз делегації повернуться відповідно до Києва та москви, щоб обговорити події в Туреччині. В ООН сподіваються, що наступним кроком стане вже конкретна угода.

В Міноборони Туреччини вже повідомили про створення координаційного центру в Стамбулі. Відомство каже, що сторони домовились про зустріч наступного тижня. Цю інформацію підтвердив і Гутерреш. Проте він заважив, що ці перемовини не стосуються завершення бойових дій.

Нам не варто переоцінювати значення цієї угоди. Вона надзвичайно важлива щодо вирішення "продуктової кризи". Проте зараз я не бачу перспектив для "мирної угоди". Хоча сторони і продемонстрували, що вони можуть вести конструктивний діалог, а це вже дуже хороші новини,

– додав генсек ООН.

росіяни раніше вимагали інспектувати українські судна

Раніше речник ООН Фархак Хан також зауважував, що організація вважає перебіг переговорів обнадійливим. Дипломати припускали, що росія та Україна могли погодитись на перемир'я під час того, як Чорним морем йтимуть судна з вантажами.

росіяни до цього вимагали, що самі, мовляв, хочуть перевіряти кораблі, аби "не допустити контрабанди зброї та провокацій". Ймовірно, що інспектування може проводити Туреччина та ООН.

До розв'язання проблеми з зерном недалеко, – МЗС

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба повідомляв, що до розв'язання проблеми з експортом зерна залишилось "два кроки". Україна максимально зацікавлена у тому, щоб вивозити своє зерно на міжнародний ринок. Перемовини, наголосив міністр, у завершальній фазі, проте все залежить від позиції держави-агресорки.

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росія блокує вивезення українського зерна: останні новини

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак раніше повідомив, що у так званих "зернових" перемовинах безпосередньо бере участь Антоніу Гутерреш.

Безпечну навігацію суден у Чорному морі дозволяють забезпечити успіхи українських воїнів, зокрема, звільнення острова Зміїний.

Неодноразово з владіміром путіним про безпечний експорт зерна говорив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Турецький лідер закликав главу кремля сісти за стіл перемовин та припинити бойові дії.

Дивіться у відео – про перемовини у Стамбулі: