Президент України Володимир Зеленський заявив, що останні переговори щодо завершення війни все ж дали позитивні результати. Зокрема, сторони досягли прогресу щодо обмінів, а також домовилися про участь Європи в подальшому переговорному процесі.

Про це глава держави розповів в інтерв'ю BBC.

Яких результатів вдалося досягти на переговорах?

Журналістка зауважила, що останні переговори, схоже, не наблизили сторони до порозуміння, а перспективи наступної зустрічі залишаються невизначеними.

Втім, Зеленський наголосив, що переговори все ж дали позитивні результати. Зокрема, вдалося досягти домовленостей щодо обмінів, а також погодити участь європейських представників у подальшому переговорному процесі. Сторони також дійшли згоди щодо необхідності наступної зустрічі.

Зеленський повідомив, що вже наступного тижня в Україні планують провести важливі зустрічі. Однією з головних тем стануть гарантії безпеки для України.

Президент наголосив, що участь Європи в цьому процесі є важливою складовою подальших домовленостей.

Водночас конкретної дати наступного раунду переговорів глава держави не назвав.

Що Зеленський сказав про роль США в переговорах?

Під час інтерв'ю журналістка BBC також запитала президента, чи можуть США залишатися нейтральним посередником у мирному процесі, якщо не надають Україні всіх необхідних технологій і ракет для самозахисту.

Зеленський відповів, що Україні потрібні сигнали від реального союзника, який здатний тиснути на Росію. На його думку, Вашингтон не може бути просто нейтральним посередником, оскільки в цій війні є агресор і жертва.

Коли ти намагаєшся бути дуже нейтральним з агресором, ти автоматично не нейтральний, бо це означає, що ти підтримуєш обидві сторони, – пояснив глава держави.

Він наголосив, що Сполучені Штати мають достатньо сили та впливу, аби змушувати Росію змінювати свою поведінку.

Нагадаємо, під час попередніх переговорів в Абу-Дабі Україна та Росія домовилися про підготовку масштабного обміну полоненими у форматі "всіх на всіх". Також сторони погодили участь європейських представників у наступних раундах переговорів. Окремо обговорювали гарантії безпеки для України та подальші кроки до завершення війни.